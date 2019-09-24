السيسي يشكر ترامب على "حكمته" (فيديو)

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن شكره للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على جعله استعمال القوة العسكرية آخر خيار يمكن اللجوء إليه فيما يخص الأوضاع المتوترة في الخليج.

وقال السيسي خلال لقائه ترامب في نيويورك، أمس الاثنين، إن الرئيس الأمريكي أظهر "حكمة كبيرة في التعامل مع الخيار العسكري وجعله خيارا أخيرا فيما يخص الوضع في منطقة الخليج".

وأضاف: "أنا سعيد باللقاء الثاني (مع ترامب) خلال أقل من شهرين، وهو ما يعكس العلاقات القوية والتفاهم والتقدير الشخصي الكبير لفخامة الرئيس".

السيسي يشكر ترامب على "حكمته"

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن شكره للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على جعله استعمال القوة العسكرية آخر خيار يمكن اللجوء إليه فيما يخص الأوضاع المتوترة في الخليج.https://t.co/PLfONNdo8f#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#أخبار_روسيا#فيديو#السيسيpic.twitter.com/mXGTJu9yLH — RT Arabic (@RTarabic) September 24, 2019

وصل الرئيس المصري، يوم السبت الماضي، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: RT