 
مباشر

السيسي يشكر ترامب على "حكمته" (فيديو)

أخبار العالم العربي

السيسي يشكر ترامب على
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfy3

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن شكره للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على جعله استعمال القوة العسكرية آخر خيار يمكن اللجوء إليه فيما يخص الأوضاع المتوترة في الخليج.

وقال السيسي خلال لقائه ترامب في نيويورك، أمس الاثنين، إن الرئيس الأمريكي أظهر "حكمة كبيرة في التعامل مع الخيار العسكري وجعله خيارا أخيرا فيما يخص الوضع في منطقة الخليج".

وأضاف: "أنا سعيد باللقاء الثاني (مع ترامب) خلال أقل من شهرين، وهو ما يعكس العلاقات القوية والتفاهم والتقدير الشخصي الكبير لفخامة الرئيس".

وصل الرئيس المصري، يوم السبت الماضي، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العاصمة البريطانية تغلق طرقها أمام السيارات!