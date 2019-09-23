بريطانيا وألمانيا وفرنسا تحمل إيران مسؤولية استهداف "أرامكو"

حملت بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك لها إيران مسؤولية الهجوم على منشآت تابعة لشركة "أرامكو" السعودية.

وجاء في البيان الصادر في أعقاب لقاء للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أنه "من الواضح" أن إيران مسؤولة عن استهداف "أرامكو".

إقرأ المزيد

ودعت الدول الثلاث إيران لمناقشة برنامجيها النووي والصاروخي، بالإضافة إلى المسائل الأمنية في المنطقة.

وقال البيان بهذا الخصوص: "حان الوقت لتقبل إيران بإطار طويل الأمد للتفاوض حول برنامجها النووي، بالإضافة إلى القضايا الأمنية الإقليمية، التي تشمل برامجها للصواريخ".

وأضافت الدول الثلاث: "نحن ملتزمون بمواصلة جهودنا الدبلوماسية لتهيئة الظروف وتسهيل الحوار مع جميع الشركاء المعنيين بتخفيض التوترات في الشرق الأوسط".

وكانت الولايات المتحدة قد ألمحت إلى أنها تعتبر إيران مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت منشآت "أرامكو" في 14 سبتمبر الجاري، لكنها أعلنت أنها تريد انتظار نتائج التحقيق السعودي في الهجوم.

ورفضت إيران كل الاتهامات الموجهة إليها بهذا الخصوص.

المصدر: رويترز