المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني: نسعى لمفاوضات شاملة مع طهران تشمل الملف الصاروخي ودعم الإرهاب

أعلن المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني، برايان هوك، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تسعى إلى حوض مفاوضات شاملة مع إيران، تشمل الملف الصاروخي ودعم الإرهاب.

وفي كلمة ألقاها في مقر منظمة "المجتمع الآسيوي" غير الحكومية في نيويورك، قال هوك: "الولايات المتحدة تريد حوارا شاملة مع إيران يشمل الصفقة النووية والبرنامج الصاروخي وملف دعم الإرهاب". وقال إن إيران تدعم مجموعات إرهابية في "خمسة قارات" من العالم، وإن الحرس الثوري الإيراني يزود "حزب الله" اللبناني بصواريخ وأموال.

ودعا المبعوث الأمريكي المجتمع الدولي إلى تشديد ضغوطه على السلطات الإيرانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواصل في فرض عقوبات على إيران بهدف تقويض قدرتها على "تمويل الإرهاب". وذكر الدبلوماسي أن العقوبات الأمريكية تفقد إيران قرابة 50 مليار دولار من عائداتها سنويا.

مع ذلك، فقد جدد المبعوث الأمريكي أن واشنطن لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، بل تريد أن تغير طهران "سلوكه".

ونفى هوك خوض واشنطن اتصالات "من وراء الكواليس" مع الجمهورية الإسلامية، قائلا: "لا توجد (بين البلدين) أي قنوات اتصال احتياطية"، مضيفا أن التواصل مع إيران يجري "في وضح النهار".

أما عن موضوع الهجمات المدمرة التي استهدفت، في 14 سبتمبر، منشآت شركة "أرامكو" النفطية السعودية، والتي حملت الرياض وواشنطن إيران المسؤولية عنها، على الرغم من تبنيها رسميا من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، فقال هوك: "من المحتمل جدا أن تعلن الأمم المتحدة عن مصدر هذه الهجمات". وأضاف أن الولايات المتحدة "ستكون حذرة جدا في نشر أي بيانات حول هذا الهجوم".

المصدر: وكالات