مصر.. "أمن الدولة" تقرر حبس ماهينور المصري 15 يوما في قضية "مشاركة جماعة إرهابية"

أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في مصر، أن نيابة أمن الدولة العليا، قررت، اليوم الاثنين، حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري 15 يوما على ذمة التحقيق.

ووجهت نيابة أمن الدولة إلى المحامية الحقوقية ماهينور المصري تهمة "مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة عمدا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة".

وألقت قوات الأمن، أمس الأحد، القبض على ماهينور المصري من أمام نيابة أمن الدولة، بعد الانتهاء من حضورها موكلة عن أحد المحامين المحبوسين.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن "مراقبين حقوقيين" يوم الاثنين، قولهم إن السلطات المصرية ألقت القبض على نحو 400 شخص على خلفية احتجاجات الجمعة والسبت الماضيين.

القاهرة-ناصر حاتم

المصدر: RT