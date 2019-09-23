مصر.. نيابة أمن الدولة تقرر حبس 136 متهما بالتظاهر

قالت مصادر حقوقية وقانونية مصرية إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قررت حبس 136 متهما بالتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية.

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وأشارت تقارير حقوقية جديدة في مصر، أمس الأحد، إلى اعتقال عدد من النشطاء على خلفية احتجاجات يوم الجمعة.

وأورد مراسلنا أن أجهزة الأمن المصرية أحالت المهندس عبد العزيز الحسيني، نائب رئيس "حزب الكرامة" لنيابة أمن الدولة بعد القبض عليه، الخميس الماضي.

كما قالت مصادر حقوقية مصرية أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المحامية الحقوقية، ماهيتور المصري، عقب حضورها التحقيقات مع عدد من المتظاهرين بنيابة أمن الدولة.

فيما أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأن موجة التوقيفات طالت أكثر من 220 متظاهرا في 12 محافظة، داعية السلطات إلى الإفراج الفوري عنهم.

المصدر: RT