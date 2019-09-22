حقوقيون: توقيف نشطاء في مصر بينهم ماهيتور المصري وتحويل الحسيني إلى أمن الدولة

اشارت اليوم الأحد تقارير حقوقية جديدة في مصر إلى اعتقال عدد من النشطاء على خلفية احتجاجات الجمعة.

وأورد مراسلنا أن أجهزة الأمن المصرية أحالت المهندس عبد العزيز الحسيني، نائب رئيس "حزب الكرامة" لنيابة أمن الدولة بعد القبض عليه، الخميس الماضي.

وقالت مصادر حقوقية مصرية أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المحامية الحقوقية، ماهيتور المصري، عقب حضورها التحقيقات مع عدد من المتظاهرين بنيابة أمن الدولة.

فيما أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأن موجة التوقيفات طالت أكثر من 220 متظاهرا في 12 محافظة، داعية السلطات إلى الإفراج الفوري عنهم.

ناصر حاتم

المصدر: RT