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السيسي يأمر بحماية بحيرات مصر

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السيسي يأمر بحماية بحيرات مصر
Globallookpress
بحيرة - أرشيف
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أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن هناك تكليفا رئاسيا بوضع خطة لإنقاذ بحيرات مصر من التعديات وأعمال الردم العشوائي والملوثات.

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وأشار رئيس الحكومة المصرية خلال اجتماع مخصص للبحيرات المصرية، إلى أن هناك خطة تنفيذ أعمال تطوير بحيرة مريوط، لا سيما وأن هذه البحيرة تعد من أهم بحيرات مصر وتوفر مصدر رزق لنحو 10 آلاف صياد.

وتناول الاجتماع استعراض رؤية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتطوير البحيرة والأعمال المقترحة تنفيذها، والتي تهدف إلى الحد من الملوثات في البحيرة من خلال تدعيم الريشة العازلة لمصرف القلعة وفصلها تماما عن كافة أحواض البحيرة.

المصدر: وكالات

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