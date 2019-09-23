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محاكمة تاريخية في الجزائر تطال شخصيات بارزة في عهد بوتفليقة

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محاكمة تاريخية في الجزائر تطال شخصيات بارزة في عهد بوتفليقة
Reuters
محاكمة تاريخية في الجزائر تطال شخصيات بارزة
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تشهد الجزائر اليوم الاثنين محاكمة 4 شخصيات بارزة في البلاد، في أول تحرك قضائي منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي.

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وبدأت جلسة محاكمة الرباعي، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، و"محمد مدين" و"عثمان طرطاق، مديرا المخابرات السابقان، و"لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، في المحكمة العسكرية ببليدة.

ووجهت للمتهمين تهمة "التآمر على سلطة الجيش والدولة".

كذلك، تشهد المحكمة العسكرية اليوم محاكمة غيابية لكل من وزير الدفاع السابق، خالد نزار، وابنه لطفي، وفريد بن حمدين، مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، بتهم الإخلال بالنظام العام.

محاكمة تاريخية في الجزائر تطال شخصيات بارزة في عهد بوتفليقةسعيد بوتفليقة

ومنذ استقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة مطلع أبريل الماضي تحت ضغط حراك شعبي، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وتقرر وضع عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين في الحبس الاحتياطي.

المصدر: RT

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