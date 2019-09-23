 
مباشر

فيديو لرجل يعتدي على امرأة يثير جدلا في السعودية

أخبار العالم العربي

فيديو لرجل يعتدي على امرأة يثير جدلا في السعودية
اعتداء عنيف من رجل على امرأة بشارع عام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfsl

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يعتدي على امرأة قيل إنه جرى في شوارع السعودية.

وأظهر الفيديو امرأة بصدد الاشتباك مع رجل، قبل أن يقوم بضربها بشكل عنيف ويوقعها أرضا في الشارع، وسط صراخ النسوة المتواجدات في المكان.

ودشن النشطاء وسم #رجل_يعتدي_على_بنت على موقع التواصل "تويتر"، وانقسمت الآراء بشأن سلوك الرجل بين الصحيح والخطأ، حيث قال البعض إنه موظف بلدية والمرأة بائعة أعلام إفريقية مخالفة، استفزت الموظف ليصل الموضوع لحد الضرب.

بينما لام آخرون الرجل على ردة فعله العنيفة، مشددين على ضرورة التصدي للعنف الممارس ضد المرأة.

ولم يتسن لـ RT التأكد من المكان الذي حصل فيه الحادث أو سببه.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مهرجان أكتوبر.. الآلاف يشاهدون عروض الأزياء التقليدية بألمانيا