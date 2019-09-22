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السعودية تدين هجوم كربلاء الدموي

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السعودية تدين هجوم كربلاء الدموي
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حافلة ركاب محترقة بعد انفجار عبوة ناسفة بداخلها في محافظة كربلاء العراقية
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أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، إدانتها للهجوم الذي وقع، الجمعة الماضي، في محافظة كربلاء العراقية، حيث خلف تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب 12 قتيلا.

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وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية على حسابها في "تويتر"، أن المملكة "تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بمحافظة كربلاء بجمهورية العراق وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى".

وأعلن تنظيم "داعش"، مساء السبت، مسؤوليته عن التفجير الذي خلف 12 قتيلا و5 جرحى.

المصدر: واس

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