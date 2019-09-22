نتنياهو يعلق على دعم القائمة العربية بالكنيست لغانتس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليقا على دعم القائمة العربية بالكنيست لبيني غانتس، إن الخيار الآن هو إما تشكيل حكومة أقلية تمجد "الإرهابيين" أو حكومة وطنية واسعة.

وجاء تعليق نتنياهو الذي يرأس حكومة تسيير أعمال، مساء اليوم الأحد، بعد إعلان القائمة العربية في الكنيست توصيتها بتكليف منافسه ممثل يسار الوسط، بيني غانتس، زعيم حزب "أبيض أزرق" لرئاسة الوزراء.

وقال نتنياهو: "الآن هناك خياران: إما تشكيل حكومة أقلية تعتمد على من ينبذون إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ويمجدون "الإرهابيين" الذين يقتلون جنودنا ومواطنينا، أو تشكيل حكومة وطنية واسعة".

يذكر أن القائمة العربية المشتركة كانت قررت بأغلبية أعضائها، التوصية لتكليف بيني غانتس، بالعمل على تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة.

وذكرت أن قرارها جاء استجابة للموقف الشعبي الواسع الداعم والداعي لهذا القرار، والذي تجلى في الدعم الكبير للقائمة المشتركة.

وأكدت القائمة المشتركة أن "موقفها في موضوع التوصية لا يعني بأي شكل دعم الحكومة القادمة، حيث أن هناك فرقا بين التوصية والتكليف بتشكيل الحكومة، وبين الموقف من الحكومة المشكلة فعلا".

المصدر: وكالات + RT