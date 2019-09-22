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جمهورية دونيتسك تنوي منح سوريا "خدمة التحكم الموحد بالإسعاف"

أخبار العالم العربي

جمهورية دونيتسك تنوي منح سوريا
Sputnik Igor Maslov
سيارة الإسعاف، أرشيف
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أعلن وزير الاتصالات لجمهورية دونيتسك غير المعترف به دوليا، فيكتور ياتسينكو، أن جمهوريته جاهزة لتسليم مشروعها الإلكتروني لجهاز التحكم الموحد لخدمة الإسعاف للسلطات السورية مجانا.

وتحدث الوزير أن جمهوريته عرضت في معرض "إعادة إعمار سوريا" (Rebuild Syria) عددا من المشاريع الخاصة، وهي جاهزة لتسليمها للسلطات السورية مجانا.

وقال: "توجد لدينا البرمجيات العاملة لتنفيذ مشروع إنشاء جهاز تحكم موحد لخدمة حالات الإسعاف. ونحن جاهزون لتقديم هذه البرمجيات بالذات للحكومة السورية لحاجتها إليها في مثل هذا الوقت الصعب بسبب استمرار الحرب".

وأوضح أن هذه البرمجيات تعتمد على الخبرة الدولية في هذه المجال وقد تم استخدامها في الجمهورية في السنوات الأخيرة.

وجرى المعرض الخامس "Rebuild Syria" في الفترة من الـ17 إلى الـ21 من الشهر الجاري بمشاركة 10 شركات من 7 مقاطعات روسية. وعام 2018 شارك في هذا المعرض 270 شركة من 29 دولة، بما فيها روسيا.

المصدر: نوفوستي

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