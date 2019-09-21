مصر.. أمن الدولة تحبس شقيق وائل غنيم بتهمة "المشاركة في جماعة إرهابية"

قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس شقيق الناشط وائل غنيم، حازم غنيم، على ذمة التحقيقات، حسبما أورد مراسلنا، مساء اليوم السبت.

وأشارت النيابة إلى أن حبس شقيق الناشط المصري المعارض جرى في إطار "القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة"، وذلك بتهمه مشاركته في "جماعة إرهابية على العلم بغرضها ونشر أخبار كاذبة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة".

ويوم الخميس الماضي، اعتقلت أجهزة الأمن المصري، حازم غنيم، بعد مداهمة منزل أسرته بالقاهرة.

وقال وائل غنيم، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن أجهزة أمنية اقتحمت منزله وحققت مع والديه، وقامت باعتقال شقيقه طبيب الأسنان، حازم غنيم، بعد أن رفض طلبا تلقاه أمس من المخابرات المصرية بالتوقف عن نشر فيديوهات تنتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واتهم غنيم محمود السيسي، الضابط بالمخابرات العامة ونجل الرئيس المصري، بالوقوف وراء "خطف" أخيه.

المصدر: RT + وكالات