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الجزائر.. 20 راغبا في الترشح لانتخابات الرئاسة

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الجزائر.. 20 راغبا في الترشح لانتخابات الرئاسة
Reuters ZB /NAD
انتخابات في الجزائر -أرشيف-
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أفاد عضو "السلطة المستقلة للانتخابات" في الجزائر، علي ذراع، بأن حصيلة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة وصلت إلى 20 شخصا.

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وأشار ذراع إلى أن عبد العزيز بلعيد الذي ترشح لرئاسيات 2014، تسلم استمارات جمع التوقيعات من أجل الترشح، اليوم السبت، من خلال ممثلين عن حزبه "جبهة المستقبل".

وتضم قائمة الأشخاص الذين تسلموا الاستمارات كلا من رئيس حزب "طلائع الحريات"، علي بن فليس، ورئيس "حركة البناء"، عبد القادر بن قرينة، إلى جانب مرشحين يرأسون أحزابا أصغر.

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، كان حدد تاريخ 12 ديسمبر المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد فشل الموعدين السابقين في 18 أبريل و4 يوليو.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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