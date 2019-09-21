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الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة في ريف القنيطرة (صور)

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة في ريف القنيطرة (صور)
سانا
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أعلنت مصادر أمنية سورية أن الجهات المختصة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق في جبل الشيخ بريف القنيطرة الشمالي.

ونقلت وكالة "سانا" اليوم السبت عن مصدر لم تذكر هويته أن الجهات المختصة العاملة في محافظة القنيطرة، رصدت الطائرة المسيرة قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ بريف دمشق الجنوبي الغربي وقامت بإسقاطها.

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة في ريف القنيطرة (صور)
سانا

وأوضح المصدر أنه لدى الكشف على الطائرة من قبل فرق الهندسة المختصة وتفكيكها تبين أنها مزودة بقنابل عنقودية إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة السيفور شديد الانفجار لمنع تفكيكها وكشف أسرارها.

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة في ريف القنيطرة (صور)
سانا
الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة في ريف القنيطرة (صور)
سانا

المصدر: سانا

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