أكد مصدر في رئاسة الحكومة التونسية أنها ستستجيب لطلب دفن الرئيس الأسبق الراحل، زين العابدين بن علي، في تونس، في حال طلبت عائلته ذلك.

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وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أكد المصدر نفسه أن الحكومة ستعمل على أن تتم مراسم الدفن في أحسن الظروف.

وكانت مصادر رسمية أكدت في وقت سابق من اليوم وفاة زين العابدين بن علي الرئيس الأسبق لتونس، الذي حكم البلاد منذ نوفمبر 1987 إلى غاية يناير 2011، عن سن 83 عاما، بعد صراع مع المرض.

وتوفي بن علي في منفاه بالمملكة العربية السعودية التي لجأ إليها بعد أن أطاحت بحكمه ثورة 17 ديسمبر 2010 - 14 يناير 2011.

وفي وقت سابق من الخميس، قال منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي الأسبق، إن الأخير أوصى بأن يدفن في مكة المكرمة. وجاء في تدوينة نشرها بن صالحة على حسابه في تويتر: "الرئيس بن علي يتم حمل جثمانه اليوم إلى مكة لدفنه غدا هناك مثلما أوصى".

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء