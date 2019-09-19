محامي بن علي يكشف مكان دفنه

قال منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي الأسبق، الراحل زين العابن بن علي، إن الأخير أوصى بأن يدفن في مكة المكرمة.

وكتب بن صالحة تدوينة في حسابه الرسمي على ''فيسبوك" أكد فيها أن "الرئيس بن علي يتم حمل جثمانه اليوم إلى مكة لدفنه غدا هناك مثلما أوصى".

يذكر أن بن علي توفي، اليوم الخميس، في منفاه بالسعودية بعد صراع مع المرض.

وكان منير بن صالحة أكد في 12 سبتمبر الجاري أن موكله تعرض لأزمة صحية ألزمته دخول المستشفى.

وولد بن علي، في 3 سبتمبر 1936، وشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة.

المصدر: "فيسبوك" + وكالات