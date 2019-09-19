التحالف العربي: تدمير زورق مفخخ ومسير أطلقه الحوثيون قبالة الحديدة في اليمن

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه تم رصد وتدمير زورق مفخخ ومسير أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية، صباح اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم قوات التحالف العربي تأكيده أن "منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم الخميس (19 سبتمبر 2019 م) محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر، باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة".

وأضاف أنه "تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وتهديدا لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية".

وشدد المالكي على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

المصدر: واس