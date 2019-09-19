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المتحدث باسم الدفاع السعودية يرد على سؤال عن فشل الدفاعات الجوية في التصدي لهجوم "أرامكو"

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المتحدث باسم الدفاع السعودية يرد على سؤال عن فشل الدفاعات الجوية في التصدي لهجوم
Reuters
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رد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، على سؤال عن فشل الدفاعات الجوية للمملكة في التصدي للهجوم على منشأتين لشركة "أرامكو"، أواخر الأسبوع الماضي.

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وأعرب المالكي عن فخر المملكة بدفاعاتها الجوية، مشيرا إلى أنها أوقفت حتى الآن 232 صاروخا باليستيا و258 طائرة مسيرة.

وشدد المالكي على أنه ليست هناك دولة أخرى في العالم تعرضت لهذا العدد الكبير من الهجمات، وتابع: "ضباطنا والقدرات الموجودة لدى الدفاع الجوي، تمكنوا من تحديد مواقع هذه الأسلحة وأنقذنا شعبنا وأمتنا، اعتقدتم أننا أخفقنا، لكننا فخورون بدفاعاتنا الجوية والشعب أيضا فخور بهذا الدفاع الجوي".

وأثارت هذه التصريحات تفاعلا واسعا بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم أعضاء في الأسرة الملكية السعودية، مثل الأمير سطام بن خالد آل سعود الذي اعتبر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع رد "بوضوح وقوة" على إساءة الصحفي الأجنبي إلى الدفاعات الجوية السعودية.

وسبق أن لفتت وسائل إعلام غربية كبرى مثل وكالة "أسوشيتد برس" وصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الدفاعات الجوية المزودة بمنظومات "باتريوت" الأمريكية وكذلك قوات الولايات المتحدة المنتشرة في المملكة فشلت في رصد الهجوم والتصدي له.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تعليقا على الموضوع، أنه "حتى أفضل المنظومات الدفاعية في العالم تفشل أحيانا".

المصدر: RT + وكالات

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