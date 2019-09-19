بومبيو يعلق على فشل "باتريوت" الأمريكية في التصدي للهجوم على "أرامكو"

رد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن سؤال حول سبب فشل الدفاعات الجوية السعودية المزودة بمنظومات "باتريوت" الأمريكية المتطورة في التصدي للهجوم على معملين لشركة "أرامكو".

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وقال بومبيو، في طريقه إلى السعودية أمس الأربعاء، للصحفيين، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، إنه "حتى أفضل المنظومات الدفاعية في العالم تفشل أحيانا".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة الولايات المتحدة في التأكد من أن الإجراءات تتخذ كي تكون هجمات مماثلة محتملة على البنى التحتية والموارد في السعودية أقل نجاحا من هذا، مضيفا أن الهجوم الأخير غير مسبوق من حيث نطاقه.

ووصف بومبيو الهجوم على "أرامكو" بأنه "عمل حرب"، لكن دون الكشف عن ماهية الخطوات العسكرية التي قد تتخذ ردا عليه.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد، تعليقا على هجوم "أرامكو"، إن الولايات المتحدة لا تتابع الأوضاع في الشرق الأوسط بالعين التي لا ترمش".

وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" أن السعودية تملك عدة بطاريات "باتريوت" غير أن هذه المنظومات مخصصة للدفاع عن مناطق محددة ومن غير الواضح أماكن انتشارها في المملكة.

وسبق أن اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب هجوم "أرامكو" على السعودية اقتناء منظومات "إس-400" الدفاعية المتطورة من موسكو.

وأعلنت واشنطن والرياض أن الهجوم على "أرامكو" الذي تبنته جماعة الحوثيين اليمنية نفذ من الأراضي الإيرانية، وتنفي طهران بشدة هذه الاتهامات.

المصدر: أسوشيتد برس