أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن شكوك باريس القوية في أن الهجوم الذي استهدف آواخر الأسبوع الماضي معملين لشركة "أرامكو" السعودية نفذ من اليمن.

وصرح لودريان، اليوم الخميس، بأن إعلان جماعة الحوثيين مسؤوليتها عن الهجوم لا تحظى بمصداقية كبيرة، مؤكدا ضرورة انتظار نتائج التحقيق الدولي الجاري في الموضوع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي أن التحقيق الدولي الذي أطلق بطلب من السعودية سيجري على وجه السرعة.

ودعا لودريان المجتمع الدولي إلى بذل قصارى الجهد بغية تخفيف التوتر الإقليمي، مشيرا إلى أن الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة ستتيح فرصة للعمل في هذا الاتجاه.

كما جدد لودريان دعم باريس للاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 عام 2015، وامتنع عن التعليق على سؤال عن ماذا ستفعله فرنسا في حال اندلاع نزاع عسكري في المنطقة، قائلا إنه "لا يعمل على مشاريع غير مطروحة حاليا على الطاولة".

وكانت السعودية والولايات المتحدة قد فندتا فرضية تنفيذ الهجوم على "أرامكو" من اليمن، وأصرتا على أن الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت المعملين النفطيين أطلقت من الأراضي الإيرانية، وتنفي طهران بشدة هذه الاتهامات.

المصدر: لو فيغارو