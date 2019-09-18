مصر.. مقتل مجند برصاص قناصة في سيناء

لقي مجند من قوات الأمن المصرية من قوة كمين الخروبة مصرعه بمدينة الشيخ زويد في سيناء، إثر استهدافه ببندقية قناصة، بعد عصر اليوم الأربعاء.

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واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والإرهابيين بعد هجوم على الكمين، ما أسفر عن مقتل المجند بطلق ناري بالصدر. وأخمدت القوات مصدر إطلاق النار وأعلنت حالة الطوارئ القصوى، بينما نقل جثمان المجند إلى المستشفى العسكري بالعريش.

المصدر: RT