الدفاع السعودية تتهم إيران في الهجوم على "أرامكو" وتقدم أدلة
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تعقد وزارة الدفاع السعودية مؤتمرا صحفيا حول تفاصيل الهجوم على منشأتين لشركة "أرامكو" والذي وقع السبت الماضي.
الدفاع السعودية: الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وليس اليمن وبكل تأكيد إيران وراء الهجوم
الدفاع السعودية: الهجوم على أرامكو لم يكن من اليمن كما حاولت إيران جاهدة لإظهار ذلك
الدفاع السعودية: الهجوم على أرامكو هو امتداد للهجوم الذي وقع في شهر مايو
الدفاع السعودية: لدينا أدلة على تورط إيران في الأعمال التخريبية بالمنطقة
يتبع..
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