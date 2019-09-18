الدفاع السعودية تتهم إيران في الهجوم على "أرامكو" وتقدم أدلة

تعقد وزارة الدفاع السعودية مؤتمرا صحفيا حول تفاصيل الهجوم على منشأتين لشركة "أرامكو" والذي وقع السبت الماضي.

الدفاع السعودية: الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وليس اليمن وبكل تأكيد إيران وراء الهجوم

الدفاع السعودية: الهجوم على أرامكو لم يكن من اليمن كما حاولت إيران جاهدة لإظهار ذلك

الدفاع السعودية: الهجوم على أرامكو هو امتداد للهجوم الذي وقع في شهر مايو

الدفاع السعودية: لدينا أدلة على تورط إيران في الأعمال التخريبية بالمنطقة

يتبع..