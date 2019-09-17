مصر تدخل بئر غاز جديدة على خط الإنتاج

أعلنت وزارة البترول المصرية بدء الإنتاج من البئر الأولى من حقل غاز بلطيم جنوب غرب مصر، في منطقة نورس بالمياه الضحلة لدلتا النيل.

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وتدخل البئر بمعدل إنتاج أولي يقدر بنحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، من خلال منصة إنتاج بحرية جديدة متصلة بمحطة غازات أبو ماضي البرية بخط أنابيب طوله 44 كيلومترا، ويرتفع إنتاج الحقل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا بعد الانتهاء من برنامج التنمية الذي يشمل حفر 5 آبار مع حلول الربع الثاني من العام القادم.

ووفقا لبيان أصدرته الوزارة، سيتم تقسيم الإنتاج بين هيئة البترول والمقاول (إينى الإيطالية وبي بي البريطانية) وفقا لنسب اقتسام الإنتاج المحددة بالاتفاقيات البترولية.

المصدر: RT