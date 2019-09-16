الكرملين يحذر من التسرع في توزيع الاتهامات بشأن هجوم "أرامكو"

دعا الكرملين اليوم الاثنين للامتناع عن الاستنتاجات المتسرعة لدى تحميل أي طرف المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف منشآت النفط السعودية السبت الماضي.

جاء ذلك في رد للناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على سؤال صحفي عن تأثير هذا الهجوم على الوضع في المنطقة وعن موقف موسكو من تصريح لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حمل فيه إيران مسؤولية الحادث.

وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، لا نحبذ تصعيد التوتر في المنطقة وندعو جميع الأطراف داخل الإقليم وخارجه لتجنب الخطوات أو الاستنتاجات المتسرعة، التي قد تفاقم حالة من عدم الاستقرار، بل وندعو عكس ذلك لاتباع نهج من شأنه تخفيف التوترات القائمة".

وأضاف: "فيما يخص الخطوات المتسرعة، فنحن لم نكن ولسنا حاليا من مؤيدي هذا النهج".

وعبر بيسكوف عن أمل موسكو في أن تتغلب السعودية سريعا على أضرار الهجوم على منشآتها النفطية، مؤكدا أن الرياض لم تطلب مساعدة من روسيا في هذا الشأن.

وقال بيسكوف إن هجوم "أرامكو" لن يؤثر على سير التحضيرات لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية، المقررة في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى وجود "إرادة سياسية قوية" لدى كل من موسكو والرياض لتعزيز التعاون بين البلدين.

المصدر: وكالات