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وصول بوتين إلى أنقرة للمشاركة في القمة الثلاثية مع أردوغان وروحاني حول سوريا

أخبار العالم العربي

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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قليل إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث يعقد اليوم لقاء قمة مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني لبحث ملفات الأزمة السورية.

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وستركز القمة على سبل تسوية الوضع في إدلب وشرق الفرات وإطلاق اللجنة الدستورية، كما سيبحث الزعماء الثلاثة  أيضا الوضع الإنساني، وقضايا مساعدة اللاجئين، وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية في سوريا.

وقبل انطلاق القمة الثلاثية، سيعقد الرئيس الروسي لقاء منفصلا مع كل من نظيريه التركي الإيراني، يتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، إضافة إلى جوانب من الملف السوري.

ومن المتوقع أن يصدر عن القمة بيان مشترك، وأن يتحدث بوتين وروحاني وأردوغان لممثلي وسائل الإعلام في ختام لقائهم.

المصدر: RT

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وصول بوتين إلى أنقرة للمشاركة في القمة الثلاثية مع أردوغان وروحاني حول سوريا