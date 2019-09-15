الاتحاد الأوروبي: مخاطر أمنية في منطقة الخليج بسبب ضرب المصافي السعودية

تشكل الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، تهديدا للأمن الإقليمي بالمنطقة، وتقوض جهودا بناءة للحوار.

وقالت مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيانها الذي نشر اليوم: "يشكل الهجوم الذي نفذ بطائرات من دون طيار، على منشأتين نفطيتين في السعودية، تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي. وفي الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر في المنطقة، يقوض هذا الهجوم استمرار العمل في نزع فتيل التصعيد وتعزيز الحوار".

ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى "إثبات الوقائع وتحديد المسؤولية" بوضوح في هذا الهجوم..

وقال البيان: "الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته إلى أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد في المنطقة".

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وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا، مما يتجاوز نسبة 50% من هذا المعدل في البلاد.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه لا توجد أي دلائل تشير إلى أن الهجوم نفذ من اليمن بالذات، واتهم إيران مباشرة بالوقوف خلفه.

المصدر: نوفوستي