أعربت عدد من الدول عن إدانتها للهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن ضد معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية.

السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد

تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص

هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلا أم آجلا إلى فقدان أرواح بريئة

وزارة الخارجية الإماراتية

دولة الإمارات العربية المتحدة تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي واعتبرته دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة

أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وإن أي تهديد أوخطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات

وزارة الخارجية البحرينية

مملكة البحرين تؤكد الموقف الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها

المنامة تدعم الرياض فيما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، وتؤيدها فيما تقوم به من جهود كبيرة ودور محوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي

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المصدر: وكالات