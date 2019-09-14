تعطل إمدادات النفط السعودية بعد الهجوم على "أرامكو"

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إنتاج وصادرات المملكة السعودية من النفط تضررت بعد تعرض معملين تابعين لشركة "أرامكو" لهجوم بطائرات مسيرة فجر اليوم السبت.

إقرأ المزيد

وأكد أحد المصادر التي لم يكشف عن هويتها أن الهجوم "أثر على إنتاج 5 مليون برميل من النفط في اليوم"، ما يعادل نصف إنتاج المملكة حاليا.

وكانت السلطات السعودية نفت في وقت سابق أن يكون للهجوم أي تأثير على إمدادات المملكة من النفط.

وتعد "أرامكو" أكبر شركة نفط في العالم، وقد أعلنت مؤخرا أنها جنت أرباحا خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 46.9 مليار دولار.

المصدر: وكالات