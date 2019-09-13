العراق يرفض تصريحات نتنياهو بشأن "ضم" غور الأردن

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، رفضها لتصريحات رئيس وزراء "الكيان الصهيوني" بنيامين نتنياهو حول اعتزامه ضم غور الأردن، وشمال البحر الميت إلى "دولة الكيان الغاصب".

وذكر بيان للخارجية أن "هذه التصريحات هي دعاية انتخابية عدوانية وسياسة استيطانية عنصرية مبرمجة قائمة على سلب حقوق الشعب الفلسطيني، وخطوة احتلالية بالغة الخطورة تجاه فلسطين، ولتأجيج الصراع في المنطقة برمتها، ويفترض أن يقابلها رد فعل عربي وعالمي لمناهضتها".

وأضاف أن "العراق يشدد على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والأراضي الفلسطينية من سياسة القضم التي تقوم بها إسرائيل بالقوة، وبذل جهد حقيقي، وعملي ومسؤول على المستويات كافة للتصدي لما يقوم به الكيان الصهيوني، الذي ينتهك متعمدا القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مرارا وتكرارا بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338".

المصدر: RT