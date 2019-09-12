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السعودية.. نحو التصويت على تشريع خاص بالتبرع بالأعضاء البشرية

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السعودية.. نحو التصويت على تشريع خاص بالتبرع بالأعضاء البشرية
Reuters MS/PAS
العلم السعودي
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يعتزم مجلس الشورى السعودي التصويت على مشروع نظام خاص بالتبرع بالأعضاء البشرية خلال جلسته التي ستنعقد يوم الاثنين المقبل.

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ويهدف المشروع إلى تحديد إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء البشرية وتطويرها "للمحافظة على الحياة البشرية"، وحماية الأشخاص الذين تنقل الأعضاء منهم وإليهم، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.

ويشتمل مشروع النظام على ثمان وعشرين مادة، يصوت عليها المجلس بعد انتهاء إجازة أعضائه.

ويعتبر التبرع بالأعضاء البشرية موضوعا شائكا تسبب في اختلافات كبيرة بين رجال الدين المسلمين، بين مؤيد للعملية ومعارض لها.

المصدر: "عكاظ" + وكالات

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