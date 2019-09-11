العثور على جنرال جزائري ميتا في مكتبه

أكدت وسائل إعلام جزائرية وفاة الجنرال، جمال عمرون، الذي كان يشغل منصب مدير وحدة صناعة الألبسة العسكرية ولواحقها بالعاصمة الجزائرية.

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وأكدت قناة "النهار" أن عمرون توفي جراء سكتة قلبية داخل مكتبه في منطقة الخروبة بالعاصمة، في حين أفاد موقع "Algerie Part" بأن المعني عثر عليه اليوم "غارقا في دمائه"، مرجحا فرضية الانتحار.

من جهتها، فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة، فيما لم يصدر أي بيان من وزارة الدفاع الجزائرية حول الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية