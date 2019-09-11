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منظمة التعاون الإسلامي تعلن عقد اجتماع استثنائي الأحد المقبل لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير

منظمة التعاون الإسلامي تعلن عقد اجتماع استثنائي الأحد المقبل لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير

أخبار العالم العربي

منظمة التعاون الإسلامي تعلن عقد اجتماع استثنائي الأحد المقبل لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير
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أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع استثنائي في جدة، الأحد المقبل، لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير.

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نتنياهو: سنفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بعد الانتخابات
نتنياهو: سنفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بعد الانتخابات

وذكرت المنظمة في بيان اليوم الأربعاء، أنه "بطلب من السعودية، ستعقد المنظمة في جدة الأحد المقبل، اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه"​​​.

وكان نتنياهو أعلن نيته ضم مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت بالضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

يتبع..
 

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