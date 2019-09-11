كربلاء تعلن الحداد ثلاثة أيام بعد وفاة وإصابة 133 زائرا

أعلنت محافظة كربلاء العراقية، اليوم الأربعاء، الحداد الرسمي ثلاثة أيام على أرواح الذين سقطوا خلال مراسم زيارة عاشوراء التي أقيمت أمس الثلاثاء.

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وذكر بيان للمحافظة "بناء على الطلب المقدم من محافظ كربلاء نصيف الخطابي ورئيس مجلس المحافظة علي المالكي وموافقة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، تعلن الحكومة المحلية في كربلاء الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على أرواح شهداء عاشوراء زوار الإمام الحسين عليه السلام الذين استشهدوا أثناء ركضه طويريج والذين استشهدوا ذوبانا وولائا في حب الإمام عليه السلام".

وأضافت "بهذه المناسبة الأليمة نتقدم إلى ذوي الشهداء والجرحى بخالص العزاء وعظيم المواساة"، مبينة "سيتم تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، مقتل 31 شخصا وإصابة العشرات، إثر حوادث تدافع واختناق أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء، جنوب العاصمة بغداد.

المصدر: RT