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مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات جراء تدافع خلال إحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء

مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات جراء تدافع خلال إحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء

أخبار العالم العربي

مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات جراء تدافع خلال إحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء
Reuters
إحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء العراق
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أعلنت وزارة الصحة العراقية مقتل 16 شخصا، وإصابة 75 آخرين، إثر حوادث تدافع واختناق أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء، جنوب العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في بيان، إن "16 شخصا استشهدوا وأصيب 75 آخرين في الحادث"، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة لا تعد نهائية​​​.

وأفاد مراسلنا في العراق نقلا عن مصادر داخل العتبة الحسينية في كربلاء، اليوم الثلاثاء، أن العشرات من القتلى والجرحى سقطوا أثناء الدخول إلى مرقد الإمام الحسين.

وقالت المصادر لـ RT إن "العشرات من الزائرين سقطوا بين قتيل وجريح بسبب التدافع الذي حصل أثناء دخولهم لمرقد الإمام الحسين"، مبينا أن "الأنباء التي تحدثت عن وجود خسف في أحد السراديب، غير صحيحة".

وأضافت أن "التدافع حصل في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، ما تسبب بتعثر عدد من الزائرين، ما أحدث إرباكا في مسير الزائرين وحدثت حالات اختناق عديدة".

المصدر: RT


 

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