التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات جوبا حول السلام في السودان

أفاد إعلام المجلس السيادي الانتقالي السوداني بأن الحكومة السودانية توصلت إلى اتفاق مع "الجبهة الثورية" خلال مفاوضات السلام الجارية في عاصمة جنوب السودان جوبا.

وأوضح إعلام المجلس السيادي أن الطرفين اتفقا حول "معظم القضايا العالقة بينهما".

وأكد توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان، اقتراب توصل الطرفين إلى سلام شامل، موضحا انخراطهما في مناقشات جادة خاطبت جذور المشكلة واستمرت ليومين في عاصمة جنوب السودان، بعد وصول وفد مجلس السيادة الانتقالي بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

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وقال توت قلواك إن الاتفاق المنتظر توقيعه سيشكل ورقة مشتركة للتفاوض مع "الحركة الشعبية - قطاع الشمال" بقيادة عبد العزيز الحلو.

وأكد المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان أنه سيتم غدا إعلان اتفاق المبادئ بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة.

وحسب مصدر مطلع، فإن إعلان المبادئ يتصل بالخطوات الضرورية لتهيئة المناخ والمتصلة بوصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب بجانب إطلاق أسرى الحرب وإلغاء أحكام الإعدام في مواجهة قادة الحركات المسلحة، بجانب قضايا تتصل بالسلام من خلال تحديد مكانه وزمانه وأطرافه والمسهلين من المجتمع الدولي والإقليمي.

المصدر: RT