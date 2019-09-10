تساءل المتحدث باسم جيش إسرائيل، أفيخاي أدرعي، حول أسلوب تفكير الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، الذي قال إن مخيمه يقوده المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي.

ونشر أدرعي، اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، تعليقا على خطابي نصر الله مساء الاثنين وصباح الثلاثاء، خلال إحياء مراسم العاشر من محرم عاشوراء، جاء فيها: "بماذا يفكر نصر الله؟ في خطابه اليوم يقول إن حزب الله هو جزء من الحكومة اللبنانية ويحترم قراراتها، لكن يوم أمس قال إنه جندي مقاتل بجيش آية الله خامنئي".

وأضاف أدرعي: "هل سيختار نصر الله الانصياع إلى تطلعات وآمال اللبنانيين أم سيرضخ لضغوطات وإملاءات قاسم سليماني (قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني)؟".

بماذا يفكر #نصرالله؟

في خطابه اليوم يقول ان #حزب_الله هو جزء من الحكومة اللبنانية ويحترم قراراتها لكن يوم أمس قال انه جنديًا مقاتلًا بجيش اية الله #خامنئي...

هل سيختار #نصرالله الانصياع الى تطلعات وآمال اللبنانيين أم سيرضخ لضغوطات واملاءات #قاسم_سليماني؟

#ايران_تورط_لبنانpic.twitter.com/QS9HF9YdTR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 10 сентября 2019 г.

وقال نصر الله، في ختام كلمة ألقاها بمناسبة الليلة الأخيرة من ذكرى عاشوراء، مساء أمس الاثنين: "نحن نخوض معركة كبرى وتحاول أمريكا وإسرائيل محاصرة مخيمنا".

وأشار الأمين العام لـ "حزب الله"، في نفس الخطاب: "قائد مخيمنا اليوم هو الإمام خامنئي ومركزه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

تصريحات نصر الله تأتي على خلفية تكثيف الولايات المتحدة ضغوطها على إيران، الداعم الأبرز لـ"حزب الله"، التي تتهمها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، التي تعتبر معقلا لـ "حزب الله"، وانفجار أخرى في أجواء المنطقة، يوم 25 أغسطس، ليرد الحزب على هذا الاعتداء لاحقا باستهداف آلية عسكرية إسرائيلية، معلنا عن قتل وجرح جنود كانوا داخلها، وهو ما نفاه الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT