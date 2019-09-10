إحصائية بأعداد الزائرين العرب والأجانب الذين دخلوا كربلاء في عاشوراء
Reuters THAIER AL-SUDANI
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أعلن قسم الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة كربلاء العراقية أن 90 ألف عربي وأجنبي نزلوا في فنادق كربلاء خلال زيارة عاشوراء التي يحييها المسلمون الشيعة في ذكرى مقتل الإمام الحسين.
وذكر في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "عدد الزوار العرب والأجانب النزلاء في فنادق المحافظة بلغ أكثر من 90 ألف زائر عربي وأجنبي"، مبينا أن "عدد الفنادق التي شغلها الزوار بلغ 799 فندقا".
وأضاف أن "عدد وسائل النقل المشاركة بخطة نقل الزائرين، وصل إلى أكثر من 13 ألف وسيلة نقل، فضلا عن 10 قطارات".
المصدر: RT
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