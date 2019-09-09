اغتيال رجل دين عراقي بعد إيهامه بحضور مجلس حسيني في كربلاء

اغتيل رجل الدين العراقي، مؤيد الموسوي، على الطريق الرابط بين بغداد ومحافظة كربلاء حيث يتجمع ملايين العراقيين لإحياء ليلة الـ 10 من شهر محرم، وهو اليوم الذي قتل فيه الإمام الحسين.

وقالت مصادر لـRT، اليوم الثلاثاء، إن "الموسوي اغتيل على طريق كربلاء بغداد بعد تلقيه اتصالا كاذبا لإقامة مجلس حسيني في مزارع على طريق بغداد كربلاء".

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وأضافت: "بعد وصول الموسوي إلى طريق بالقرب من تلك المزارع تم اغتياله رميا بالرصاص".

وبحسب المعلومات، فإن الموسوي طالب دكتوراه حاليا في جامعة بغداد كلية العلوم الإسلامية قسم اللغة العربية، وهو من مواليد 1985.



المصدر: RT