الكشف عن 4 إصابات كوليرا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف 4 حالات إصابة بمرض الكوليرا في ولاية النيل الأزرق السودانية.

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وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تود إخطار المواطنين بتأكد تشخيص 4 حالات أصيبت بمرض الكوليرا حاليا في ولاية النيل الأزرق في السودان".

وأوضح البيان "أن نتائج الفحوصات التي أجراها المعمل القومي للصحة العامة أكدت وجود بكتيريا مرض الكوليرا في 4 من 6 عينات تم استلامها من مصابي ولاية النيل الأزرق".

وأشار البيان إلى أن وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، أبلغ منظمة الصحة العالمية رسميا باكتشاف تلك الحالات.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية عن وصول فريقين من وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية إلى ولاية النيل الأزرق لتقديم الدعم الفني للولاية.

ووجهت الوزارة كل العاملين والفاعلين في العمل الصحي بأهمية تكثيف الجهود لتأكيد الاستعداد والاستجابة الفاعلة لأي حالات متوقعة واستكمال عمليات تجهيز غرف العزل وفقا للمواصفات المطلوبة.

وشددت الوزارة على تزويد المرافق الصحية وإدارات حماية البيئة في القرى والبلدات بالأدوية والمواد والأجهزة اللازمة لمكافحة الكوليرا وجميع أمراض الخريف.

وتتسبب مياه الشرب الملوثة والمياه الراكدة الناتجة عن الأمطار والفيضانات في تفشي المرض الذي يظهر بين فترة وأخرى في مناطق بالسودان.

المصدر: RT + شينخوا