السعودية.. ما حقيقة منع من هم فوق 35 عاما من العمل بالقطاع الخاص؟

نفى المتحدث باسم وزارة العمل في السعودية خالد أبا الخيل، صحة الأنباء المتداولة حول منع المملكة من هم أكبر من 35 عاما من التقدم للوظائف في القطاع الخاص.

وقال أبا الخيل في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء إنه "لا صحة لما يتم تداوله حول منع من هم أكبر من 35 عاما من التقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص".

لاصحة لما يتم تداوله حول منع من هم أكبر من 35 عام للتقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص.. — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) September 9, 2019

وكان نشطاء سعوديون تداولوا عبر مواقع الاجتماعي خبر المنع على نطاق واسع، ما أثار ردود فعل غاضبة ومستهجنة، قبل أن توضح الوزارة حقيقة الأمر.

من جهة أخرى، علق الناشطون على تغريدة المتحدث باسم وزارة العمل، مؤكدين أن حقيقة سوق العمل تختلف تماما، لافتين إلى الفوضى وتكدس الموظفين، وعمل الأجانب في وظائف السعوديين.

الاستاذ خالد يتحدث من خلف المكتب مانزل وشاف بعينه الفوضي اللي بسوق العمل ولاشاف تكدس الاجانب بجميع أقسام الشركات حتى بالوظائف المحصورة ع السعوديين مثل HR يشغلها اجانب بمسميات مثل مطور ادا الموظفين وهو مدير hr — ﮼طلال (@tt_ll124) September 9, 2019

وتحدثت إحدى المغردات عن اصطدام السيدات بشروط قاسية في سوق العمل، رغم الانفتاح الكبير الذي حصلت عليه مؤخرا.

قطاع خاص وحكومي

كله يشترط العمر ب٣٥

طيب حنا البنات اتعطلنا بسبب قل مجالات العمل سابقا

والان يوم انفتحت لنا

اصطدمنا بشرط العمر — 🇸🇦خلود.. (@Khul_ud099) September 9, 2019

المصدر: وكالات