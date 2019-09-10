الإعلام الحربي لـ"حزب الله" يعلق على قصف معسكر في البوكمال

ذكرت وحدة الإعلام الحربي التابعة لـ "حزب الله" اللبناني، أن إسرائيل قصفت معسكرا للجيش السوري تحت الإنشاء شرق سوريا في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، دون أن تقع خسائر بشرية.

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وقالت وحدة الإعلام الحربي نقلا عن مصدر أمني في سوريا، "استهدف العدو معسكرا قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه، لإيواء الجنود بعيدا عن بيوت المدنيين.. كان المبنى خاليا وقت الاستهداف ولا توجد إصابات أبدا خلافا لما روج له إعلام العدو"، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت في منطقة البوكمال.

من جهته أكد مصدر أمني سوري أمس، أن إسرائيل استخدمت أجواء الأردن بمساعدة الأمريكيين من قاعدتهم العسكرية في منطقة التنف، في قصف القاعدة العسكرية.

المصدر: رويترز