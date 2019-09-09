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التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

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التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
Reuters HAMAD I MOHAMMED
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قوله، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية فوق محافظة صعدة، قام بإطلاقها الحوثيون من صنعاء باتجاه المملكة.

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وأوضح العقيد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات، لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية".

المصدر: واس

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