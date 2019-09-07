أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء السبت، عن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه المملكة، فيما تحدثت جماعة "أنصار الله" عن إصابة هدف عسكري مهم جنوب البلاد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأنها تمكنت، مساء اليوم، "من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من عمران باتجاه المملكة".

وأوضح المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وهذه المحاولات البائسة واليائسة التي تعد انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وشدد على "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وجاء هذا التصريح بعد أن أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير التابع لها نفذ "عملية هجومية على هدف عسكري هام في خميس مشيط بعدد من طائرات قاصف K2"، زاعما أنها "أصابت أهدافها بدقة عالية".

وأضاف سريع: "يأتي هذا الاستهداف ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم وغاراته المتواصلة التي بلغت خلال الساعات الماضية 53 غارة جوية".

المصدر: وكالات