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بوغدانوف: التقارير عن أن سوريا مدينة لروسيا بـ 3 مليارات دولار هراء في هراء

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بوغدانوف: التقارير عن أن سوريا مدينة لروسيا بـ 3 مليارات دولار هراء في هراء
Sputnik Ilya Pitalev
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف
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نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن أن سوريا مدينة لروسيا بـ 3 مليارات دولار.

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وفي تصريح صحفي، اليوم الاثنين، قال بوغدانوف، معلقا على هذه التقارير: "إنه كلام فارغ وهراء في هراء".

وفي وقت سابق من الاثنين، نشرت صحيفة Times البريطانية خبرا مفاده أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يطلب من نظيره السوري، بشار الأسد، دفع مبلغ قدره 3 مليارات دولار لتسديد دين ما.

وأكد بوغدانوف أن دمشق مدينة لموسكو، لكنه أشار إلى أن المبلغ المذكور لا علاقة له بحجم الدين الحقيقي.

المصدر: نوفوستي

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