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بوغدانوف: يجب إتمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية هذا الشهر

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بوغدانوف: يجب إتمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية هذا الشهر
Sputnik MAXIM BLINOV
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف
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أعلن ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، أن إتمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية يجب أن يكون في سبتمبر الجاري.

وقال بوغدانوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "ننطلق من أن تشكيل اللجنة الدستورية يجب أن ينجز هذا الشهر، ويجب تحديد موعد إطلاق عملها".

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وأشار نائب الوزير إلى أن موسكو أجرت اتصالين هاتفيين مع وزيري الخارجية السعودي والتركي، وكانت هذه المسألة من بين المواضيع التي تم بحثها.

يذكر أن تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد في سوريا، تضم ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، تقرر خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في يناير 2018.

وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أواخر الشهر الماضي، أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية قد يتم قبل 24 سبتمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي

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