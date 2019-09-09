تونس.. حوار تلفزيوني من السجن مع مرشح للانتخابات الرئاسية

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الاثنين، أنها لا تمانع إجراء حوار تلفزيوني مع المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، داخل السجن.

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وقال عضو الهيئة، أنيس الجربوعي، في تصريح لصحيفة "الصباح نيوز" التونسية، إن "الهئية لا ترى مانعا في إجراء حوار تلفزيوني مع المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي داخل السجن".

وأضاف المتحدث أن "موقف الهيئة واضح وأعلنته في الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية، وهو الحرص على تدعيم مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين".

وتابع قائلا إن الكلمة الفصل بالنسبة للقروي بيد القضاء وليس هيئة الانتخابات.

ويأتي ذلك إثر الأنباء التي تم تداولها عن أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأذن لقناة "الحوار التونسي" بإجراء حوار تلفزيوني مع المرشح، نبيل القروي، على أن يكون ذلك في إطار القانون المعمول به.

يذكر أن محامي قناة "الحوار التونسي"، عبد العزيز الصيد، تقدم بطلب إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص إجراء وبث حوار تلفزيوني مع المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، نبيل القروي.

المصدر: "الصباح نيوز" التونسية