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مصر.. اندلاع حريق هائل في معهد الكبد القومي بالمنوفية وفتح تحقيق جنائي

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مصر.. اندلاع حريق هائل في معهد الكبد القومي بالمنوفية وفتح تحقيق جنائي
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نشب مساء اليوم الأحد حريق داخل غرفة حسابات معهد الكبد القومي لجامعة المنوفية بشبين الكوم وتمكن رجال الإطفاء والأمن من السيطرة على ألسنة اللهب قبل أن تمتد خارج الغرفة.

وأفادت مصادر أمنية مصرية بأن اللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم يفيد ببلاغ لشرطة النجدة بحريق وتصاعد الدخان من مبنى معهد الكبد القومي بشبين الكوم.

وعقب الانتقال إلى المكان وفحصه، تبين أن الحريق بدأ بغرفة الحسابات بالمعهد وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية، وانحصرت الخسائر على احتراق سجلات وأوراق خاصة بالمعهد.

مصر.. اندلاع حريق هائل في معهد الكبد القومي بالمنوفية وفتح تحقيق جنائيصورة من حريق غرفة الحسابات في معهد الكبد القومي بالمنوفية

كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات وقررت تكليف شعبة الأدلة الجنائية بمعرفة أسباب الحريق.

المصدر: RT- ناصر حاتم

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