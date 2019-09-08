نادي الأسير الفلسطيني يؤكد وفاة الأسير بسام السايح من محافظة نابلس داخل المعتقلات الإسرائيلية

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، وفاة الأسير بسام السايح من محافظة نابلس داخل المعتقلات الإسرائيلية.

واعتقل السايح (46 عاماà منذ 4 سنوات وهو متهم بـ"عملية اتيمار" التي حصلت عام 2015.

وقتل في "عملية اتيمار" مستوطنين إسرائيليين اثنين بإطلاق نار بالقرب من مستوطنة "إيتمار" جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية يوم 1 أكتوبر 2015.

وقالت مصادر طبية إسرائيلية حينها، إن إطلاق النار استهدف مستوطنا وزوجته كانا في سيارتهما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة أسفرت عن وفاتهما لاحقا، فيما لم يصب أطفالهما الأربعة الذين كانوا في السيارة وقت الهجوم.

جدير بالذكر أن العملية أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، لعدم إطلاق المسلحين الفلسطينيين النار على الأطفال الذين تواجدوا في سيارة والديهم لحظة تنفيذ العملية.

وذكرت الرواية الرسمية الإسرائيلية بأن المسلحين لم يلاحظا الأطفال، زعزعت الرأي العام الإسرائيلي وأثارت سخرية جارفة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ذكر مغردون، وقتها، أنه من الصعب الاقتناع برواية الجيش التي تقول إن المهاجمين لم يلاحظا وجود الأطفال في المقعد الخلفي كونهم كانوا نائمين، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش عن إطلاق نحو 50 طلقة باتجاه المركبة المستهدفة، مشيرين إلى وجود تناقض كبير في رواية الجيش التي تحدثت عن بقاء الأطفال نائمين على وقع أصوات أكثر من 50 طلقة من مسافة قريبة.

والفرضية الأقوى والتي تشير إلى استثناء المهاجمين للأطفال في الهجوم يؤكده عدم وجود أي آثار لإطلاق النار على المقعد الخلفي في السيارة، ما يعني أن المنفذين كانوا على علم بوجود الأطفال في الخلف فتجنبوا قتلهم.

المصدر: RT