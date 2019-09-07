أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، عن إرسال مساعدات إنسانية إلى مخيم للنازحين في سوريا قرب الحدود مع الأردن، وذلك للمرة لأولى منذ شهر فبراير 2019.

وضم مخيم الركبان نحو 40 ألف شخص عاشوا في فقر مدقع، إلا أن أكثر من نصف قاطنيه غادروه في الأشهر الأخيرة، وفقا للأمم المتحدة.

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وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 15 ألف شخص لا يزالون في المخيم، الواقع قرب قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش".

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة، هيدن هالدرسون، أن الأمم المتحدة ستوزع مساعدات غذائية على 15 ألف شخص خلال 5 أيام.

وأوضح المتحدث أن "الوضع الإنساني في الركبان لا يزال حرجا والغذاء هو أولوية ضرورية"، مشيرا إلى أن المساعدات من شأنها توفير إحتياجات النازحين لمدة 30 يوما.

ودخلت آخر قافلة مساعدات إنسانية إلى المخيم في السادس من فبراير 2019، مؤلفة من 133 شاحنة، وسبقتها قافلة أخرى في نوفمبر 2018 أتت من دمشق، بعد انقطاع استمر 10 أشهر.

وتدهورت أوضاع العالقين في المخيم بعد إعلان الأردن منتصف عام 2016، حدوده مع سوريا والعراق منطقة عسكرية مغلقة، إثر هجوم بسيارة مفخخة تبناه تنظيم "داعش" واستهدف موقعا عسكريا أردنيا كان يقدم خدمات للاجئين.

هذا، وستلي عملية نقل المواد الغذائية وتوزيعها "عمليات المغادرة بمساعدة" في وقت لاحق من شهر سبتمبر، وذلك تماشيا مع الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي أعلنت بموجبها أنها ستسهل إجلاء المدنيين الذين لا يزالون في المخيم، حيث صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، هيدن هالدرسون، بأن عمليات المغادرة ستشمل ما بين 4 إلى 6 آلاف شخص يرغبون في الرحيل.

المصدر: وكالات